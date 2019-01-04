РИАМО - 4 янв. Пожарные ликвидировали возгорание на втором этаже в здании в 4-м Вятском переулке в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В пятницу в 19:12 поступило сообщение о загорании по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 10. По данному адресу происходило загорание в одном из помещений на втором этаже на общей площади около 20 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 20:01 загорание было полностью ликвидировано. До прибытия пожарно-спасательных подразделений, в целях безопасности, администрация вывела людей из здания», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало.