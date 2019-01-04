РИАМО - 4 янв. Хоккеисты столичного «Динамо» выиграли всухую у клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга, игра прошла на новой арене московской команды в Петровском парке, сообщается на сайте ХК «Динамо».

«В первом историческом матче на новой арене в Петровском парке динамовцы одержали победу над «Автомобилистом» - 2:0. <…> На стартовое вбрасывание перед матчем вышел сын великого тренера, первопроходца нашего хоккея Аркадия Чернышева, Борис, пожавший перед игрой руку нынешнему капитану бело-голубых Илье Никулину. И это стало своеобразной связью между всеми динамовскими поколениями», - говорится в сообщении.

Первый гол забил Вадим Шипачев, вторую шайбу в ворота соперника забросил Юусо Хиетанен.

«Ивана Бочарова – с третьим «сухарем» в сезоне. Отличный результат для новоселья! Продолжение 6 января в матче против рижан», - добавляется в материале.