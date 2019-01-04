РИАМО - 4 янв. Здание загорелось в 4-м Вятском переулке в столице, пожарные локализовали возгорание на площади около 20 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В пятницу в 19:12 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 10.

«По данному адресу происходило загорание в одном из помещений на втором этаже на общей площади около 20 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 19:41 загорание было локализовано», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений в целях безопасности администрация вывела людей из здания. Информации о пострадавших не поступало.