РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл на домашней ледовой арене московскому ЦСКА со счетом 1:2, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу, 4 января, в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске прошел матч между подольским хоккейным клубом «Витязь» и московским ЦСКА. По итогам игры счет 2:1 в пользу гостей», - говорится в сообщении.

Следующий матч пройдет 7 января также на домашнем льду с ХК «АК Барс» из Казани.