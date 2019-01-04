РИАМО - 4 янв. Возле станции метро «Площадь Ильича» неизвестные с пистолетом похитили дорогостоящий телефон у неработающего молодого человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 3 января в 06:53 в службу «02» поступило сообщение о разбое у станции метро «Площадь Ильича» по адресу: площадь Рогожская Застава, дом 1

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 3 января в 00:00 по вышеуказанному адресу четверо неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, неработающему молодому человеку 1999 года рождения, открыто похитили телефон сотовой связи, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 71 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».