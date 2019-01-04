РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В доме №19 поселка Дубровицы подмосковного Подольска планируют восстановить горячее водоснабжение к 5 января после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на низкую температуру горячей воды в доме №19 поселка Дубровицы. Она также отметила, что и полотенцесушитель в ванной комнате холодный.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления горячего водоснабжения в поселке Дубровицы, дом 19, и сообщает, что данные факты подтвердились. ООО «УК Дубровицы» проводятся мероприятия по восстановлению водоснабжения в данном многоквартирном доме. Работы будут выполнены в срок до 5 января», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он отметил, что в 2013 году в данном доме проводились работы по капитальному ремонту. Совместно с МУП «Подольская теплосеть» было проведено обследование системы горячего водоснабжения, в ходе которого специалистами ресурсоснабжающей организации дано заключение о том, что разводка трубопроводов внутренней системы ГВС была смонтирована с нарушением норм и правил проектирования систем централизованного горячего водоснабжения.

«После проведения закупочных процедур, согласно постановлению правительства, ООО «УК Дубровицы» обязуется провести ремонтно-восстановительные работы инженерных сетей по горячему водоснабжению», - пояснил он.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.