РИАМО – 4 янв. Скончался литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ Борис Аверин, сообщает Газета.ru.
Аверин умер в возрасте 76 лет.
«Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин - замечательный ученый, блестящий лектор, специалист по серебряному веку, добрый, сердечный человек», — написал российский филолог и писатель Андрей Аствацатуров в Facebook.
Он также отметил профессионализм, интеллигентность и ясность ума Аверина.
Аверин — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, набоковед, исследователь истории Петергофа.
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