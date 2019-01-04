РИАМО – 4 янв. Скончался литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ Борис Аверин, сообщает Газета.ru.

Аверин умер в возрасте 76 лет.

«Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин - замечательный ученый, блестящий лектор, специалист по серебряному веку, добрый, сердечный человек», — написал российский филолог и писатель Андрей Аствацатуров в Facebook.

Он также отметил профессионализм, интеллигентность и ясность ума Аверина.

Аверин — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, набоковед, исследователь истории Петергофа.

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