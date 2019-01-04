РИАМО - 4 янв. Возгорание произошло в квартире на улице Молодежной в подмосковных Химках, в результате пожара пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 15:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Химки, улица Молодежная, дом 22, квартира 58.

«В 16:27 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человека», - говорится в сообщении.