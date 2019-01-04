РИАМО - 4 янв. Возгорание произошло в квартире на улице Молодежной в подмосковных Химках, в результате пожара пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В пятницу в 15:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Химки, улица Молодежная, дом 22, квартира 58.
«В 16:27 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человека», - говорится в сообщении.
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