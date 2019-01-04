РИАМО - 4 янв. Ford отзывает более 953 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, сообщает Газета.ru.

«Из-за неисправности подушки могут взорваться. Данное решение коснется 782 тысяч автомобилей в США, что станет самой большой серией отзывов в истории США», - говорится в сообщении.

На данный момент около 20 человек во всем мире погибли из-за указанной технической неполадки.