РИАМО - 4 янв. В городском округе Можайск в рамках государственно-частного партнерства завершено техническое перевооружение двух котельных, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Котельные модернизированы в рамках инвестиционного соглашения между «Ростелекомом», ФПЛК, администрацией муниципалитета при поддержке правительства Московской области на основе государственно частного партнерства. Первая котельная, расположена по адресу: Московская область, городской округ Можайск, деревня Логиново, обеспечивает теплоснабжением около 120 жителей», - написал Хромушин в Instagram.

По его словам, в рамках соглашения в 2018 году выполнено техническое перевооружение котельной, включая проектные, общестроительные работы, поставку и монтаж тепломеханического оборудования, средств автоматизации и контроля, оборудования подготовки воды. Ввод котельной в эксплуатацию произведен в январе 2019 года.

Он отметил, что вторая котельная, расположена по адресу: Московская область, Можайск, улица Крупской, обеспечивает теплоснабжением около 60 жителей и социально значимые объекты города: школа, спортивный центр, СИЗО.

Хромушин подчеркнул, что работы проведены в рамках реализации инвестиционного договора, заключенного между правительством Московской области, АО «ФПЛК» (эксплуатирующая организация), ПАО «Ростелеком» (инвестор).

Выполнено техническое перевооружение котельной, в том числе: проектные и- общестроительные работы, поставка и монтаж теплосилового и тепломеханического оборудования, средств автоматизации и контроля, оборудования подготовки воды, монтаж дымоходной трубы и внутреннего узла газоснабжения.

«Сегодня результаты государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, в частности, теплоснабжении могут увидеть не только жителей больших городов, но и маленьких населенных пунктов, это очень важно, так как они наименее социально защищены», - уточнил министр.

Он добавил, что суммарный объем частных инвестиций в систему тепло-, водоснабжения и водоотведения Московской области, привлекаемых областным правительством в рамках государственно-частного партнерства может достигнуть 17,7 миллиарда рублей.