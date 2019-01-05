РИАМО - 5 янв. В столичном Электротеатре Станиславского пройдет прощание с актером Владимиром Дыховичным, который умер в возрасте 30 лет, сообщила вдова его отца Ольга Дыховичная.

«5 января, суббота, 11:00 - отпевание в храме Софии в Средних Садовниках, Софийская набережная, 32», - написала Дыховичная в Facebook.

Она добавила, что церемония прощания начнется в 14:00 в Электротеатре Станиславского (улица Тверская 23).