РИАМО - 5 янв. В традиционном фестивале аэростатов «Яблоки на снегу», который стартует в субботу в подмосковном Дмитрове, ожидается порядка 30 участников.

В последние годы количество участников заметно увеличилось (около 30), и городская площадь не может вместить всех желающих. Но аэростату не нужно аэродромов, достаточно заснеженного поля, и на нем вырастут разноцветные «яблоки». Теперь жители и гости Дмитровского городского округа могут увидеть Деда Мороза в корзине воздушного шара, а некоторым даже посчастливиться получить подарки от него.

Аэронавты тоже получат подарки от Деда Мороза, но для этого воздухоплавателям необходимо выполнить одно или несколько спортивно-зрелищных заданий.

Аэронавты совершат один полет в период рождественских праздников, в наиболее подходящую погоду. В этом году воздухоплаватели решили провести Рождественскую фиесту сразу в нескольких регионах России, если позволит погода, то в один день.

Первая Рождественская фиеста состоялась в 2006 году. Аэронавтам наскучило обычное празднование Нового года и нескольким активистам пришла идея, встретится с друзьями в полете.

Завершится фестиваль «Яблоки на снегу» 14 января.