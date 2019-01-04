РИАМО - 4 янв. Во Дворце культуры «Родина» прошла благотворительная елка главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, новогоднее представление «День рождения в Новый год» посетили около 400 детей из малообеспеченных и многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Мы пришли на елку с моим сыном в первый раз, ему очень интересно на таких представлениях. Большое спасибо администрации и главе за такую новогоднюю елку, нам с малышом очень понравилось», - отметила жительница Химок Мария Замятина.

По завершении представления все дети получили сладкие подарки.

«Желаю в этом году подрастающему поколению здоровья, чтобы этот год принес детям только радость и улыбки. Администрация Химок уделяет пристальное внимание реализации различных программ, направленных на поддержку семей, относящихся к льготным категориям», - уточнил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Этой зимой для жителей и гостей Химок подготовлена масштабная развлекательная программа. Театральные премьеры, мастер-классы на льду и интерактивные мероприятия с участием главных сказочных персонажей пройдут на территории микрорайонов муниципалитета. Также для любителей зимних видов спорта в округе работают 26 бесплатных ледовых площадок и хоккейных коробок — в том числе, с искусственным льдом.

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