РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В подмосковном Подольске новогодние представления посетили около 20 тысяч детей, всего в настоящее время было проведено свыше 110 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Праздничные новогодние представления проходят во всех учреждениях культуры городского округа Подольск. Отметим, что каждое представление проходит на высоком уровне, заслуживая долгих аплодисментов ребят и их родителей. Всего в эти праздничные дни в учреждениях культуры городского округа Подольск прошло более 110 новогодних представлений, их посетили около 20 тысяч детей», - говорится в сообщении.

В рамках программы у сверкающих елок дети водят хороводы, любимые сказочные персонажи проводят игры и викторины, загадывают загадки. Затем ребят приглашают в зрительные залы, где артисты дарят малышам праздничные спектакли с волшебством, шутками и красивыми декорациями.

Также на встречу с маленькими жителями с подарками неизменно приходят и главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

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