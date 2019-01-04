РИАМО – 4 янв. Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор призвал не спешить с вынесением вердикта в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое не успело в срок выполнить один из критериев для полного восстановления ведомства в статусе и не предоставило доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает Газета.ru.

По мнению чиновника, для WADA «не принципиально, когда именно Россия сможет исполнить обязательство», а также он выступил с поддержкой в адрес РУСАДА.

«Можно сказать, что тут нечего рассматривать, несоответствие кажется очевидным, причины не имеют значения, поэтому соблюдение надлежащей процедуры бесполезно и, следовательно, излишне, но суды не любят такие аргументы, поэтому риск возможной успешной апелляции был бы велик», - говорится в фрагменте письма Тэйлора, адресованному члену паралимпийской сборной Великобритании Али Джаваду.

В своем обращении глава комитета по соответствию WADA отвечает на критику со стороны британца, потребовавшего немедленного разбирательства в отношении российского ведомства.

«Я отмечаю вашу обеспокоенность тем, что ожидание до 14-15 января может дать российским властям возможность предоставить данные, пусть и после дедлайна. Не понимаю, почему все считают, что это плохо, я думал, что все согласились с тем, что жизненно важно получить данные, чтобы можно было определить, кто из атлетов, протестированных в соответствующий период, должен нести ответственность. Если это произойдет, это будет хорошо, и имеет ли значение, когда это произойдет, до 31 декабря или на следующей неделе?» - заявил Тэйлор.

18 ноября 2015 года исполком WADA, основываясь на выводах доклада независимого эксперта Ричарда Макларена и отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, признал деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

20 сентября 2018 года исполком WADA провел очередное заседание в отношении российского ведомства, на котором большинство членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА в правах. По итогам слушаний России было поставлено несколько условий, в числе которых российское ведомство было обязано до 31 декабря предоставить экспертной группе WADA доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, однако данный критерий не был выполнен. В связи с этим Российское антидопинговое агентство могут вновь лишить статуса соответствия WADA.

Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета, который состоится 14-15 января. По итогам слушаний исполком WADA получит необходимые рекомендации, после чего будет принят окончательный вердикт в отношении РУСАДА.