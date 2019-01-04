РИАМО - 4 янв. Столичные полицейские задержали 34-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже клапанов противопожарной вентиляции из строящегося дома, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В ОМВД России по району Проспект Вернадского от представителя строительной компании поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что на разных этажах строящегося 22-этажного дома на Проспекте Вернадского пропали клапаны противопожарной вентиляции. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.

«В результате проведенных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и полицейскими патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД на улице Елены Колесовой», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник проник на территорию строящегося дома и похитил клапаны противопожарной вентиляции. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.