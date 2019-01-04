РИАМО - 4 янв. Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне белорусской спортсменке Арине Соболенко, россиянка снялась с туринира из-за травмы, сообщает Газета.ru.

«Шарапова объявляет, что не может продолжить игру из-за травмы. Арина Соболенко проходит в полуфинал турнира в Шэньчжэне. <…> Счет этого матча 6:1, 4:2 — второй сет не доигран», - говорится в сообщении.

Левая нога беспокоила Шарапову с самого начала встречи. Из-за этого спортсменка даже надела тейп (специальную удерживающую повязку).