РИАМО – 4 янв. «Медиаскопа» опубликовала данные, согласно которым Первый канал оказался безусловным лидером новогоднего эфира, в частности, топ-10 программ по Москве практически полностью состоит из программ Первого канала, сообщает Газета.ru.

Так, среднесуточная доля Первого канала 31 декабря по стране (4+) составила 20,7, «России 1» - 16,8, НТВ - 6,1.

«Топ-10 программ по Москве практически полностью состоит из программ Первого канала. Новогоднее обращение президента в столице смотрели именно на Первом - рейтинг 17,42, доля 39,59. Показатели обращения Путина на «России 1» значительно ниже - 10,55 и 23,98, и это вторая строчка в топ-10», - говорится в сообщении.

Места с третьего по десятое занимают программы Первого: «Новогодняя ночь на Первом. 1 часть», «Ирония судьбы» (до программы «Время»), «Любовь и голуби», «Время», «Ирония судьбы» (после программы «Время»), «Новогодняя ночь на Первом. 2 часть», «Новости», «Джентльмены удачи».

В топ-10 программ по стране вошла еще одна программа «России 1», помимо новогоднего обращения президента. Новогоднее обращение Путина в стране также, как и в столице, смотрели именно на Первом - рейтинг 14,54, доля 33,07. Показатели обращения президента на «России 1» ниже - 12,15 и 27,64, и это вторая строчка в топ-10.

Далее идут «Новогодняя ночь на Первом. 2 часть», «Новогодний парад звезд» (на «России 1»), затем (все программы Первого) «Любовь и голуби», новости, «Ирония судьбы» (начало), «Новогодняя ночь на Первом. 1 часть», «Ирония судьбы» (окончание), «Джентльмены удачи».