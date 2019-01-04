РИАМО - 4 янв. Полицейские Северо-Восточного округа столицы задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, им оказался 49-летний приезжий, он ранил своего оппонента ножом, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию из медучреждения поступило сообщение о том, что в Гостиничном проезде 36-летний приезжий мужчина получил ножевое ранение.

«Как установили полицейские, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес своему оппоненту ножевое ранение. Потерпевший был госпитализирован. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на Ботанической улице задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий. Нож изъят», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.