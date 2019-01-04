РИАМО – 4 янв. Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехался по прогулочной зоне в Камергерском переулке столицы на своем автомобиле, сообщается на сайте телеканала «Москва 24».

Кадры нарушения прислали зрители телеканала «Москва 24» с помощью мобильного приложения.

«На видео видно, как внедорожник артиста пробирался через толпу людей под крики охранников. Люди в форме и с рациями беспокоились, как бы гуляющие по центру города москвичи случайно не поцарапали Range Rover за 4 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Официальных комментариев от полиции по поводу этого заезда пока не поступало.