РИАМО - 4 янв. 340 учащихся старших классов из 185 городов России, а также из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины и Эстонии приехали в Подмосковье на смену Зимней олимпиадной школы МФТИ, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

В течение 10 дней школьники пройдут интенсивную подготовку по техническим и естественно-научным предметам.

«Ребята будут обучаться в Подмосковье по программам: «Математика», «Физика + Математика», «Физика», «Информатика + Математика», «Информатика», «Компьютерная лингвистика» и инновационное направление, появившееся в этом году – «Техническое зрение», - уточняется в материале.

Наибольшее количество участников приехали из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ростовской, Тюменской, Свердловской области, Ставропольского края, Республики Татарстан, Нижегородской и Мурманской области.

Преподают в учебном лагере члены жюри всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль), Ecole Polytechnique и института Vedecom (Франция) и других. Для поступления в олимпиадные школы МФТИ учащиеся прошли этап тестирования по профильным предметам.

«Кроме учебных занятий ребята будут участвовать в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, кинопоказах, спортивных турнирах. Участникам олимпиадных школ будут доступны зимние развлечения – катания на коньках и лыжах», - добавляется в материале.