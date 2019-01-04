РИАМО - 4 янв. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ранений собутыльнику в ходе ссоры в доме в подмосковном Ногинске, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 2 января в 20:43 из дома на шоссе Энтузиастов в Ногинске бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1970 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД хозяин дома 1987 года рождения. Преступление совершено во время совместно распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».