РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. На автотрассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров в пятницу днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса на 16:47, на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Симферопольской, Кирова, Большой Серпуховской, проспекте Ленина и других.