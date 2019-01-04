РИАМО - 4 янв. В 2018 году сотрудники службы безопасности метро досмотрели более 149 миллионов человек, предотвратили провоз более 430 тысяч опасных предметов, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2018 году помогла выявить более 430 тысяч опасных предметов, запрещенных к провозу в метро. Кроме того, за 2018 год с помощью специального оборудования инспекторы службы безопасности провели индивидуальный досмотр свыше 149 миллионов человек и порядка 72 миллионов единиц багажа», - говорится в сообщении.

Только в декабре 2018 года в досмотровых зонах метрополитена прошли проверку свыше 12 миллионов человек.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году в метро увеличилось количество досмотровых операций, а также штат инспекторов, привлеченных для работы на станциях. Сейчас ежедневно проверку пассажиров осуществляют порядка 1,7 тысячи инспекторов, которые в день досматривают около 450 тысяч человек и свыше 220 тысяч единиц багажа.

«Досмотр пассажиров с использованием нового оборудования осуществляется на всех станциях московского метро», - заключается в материале.