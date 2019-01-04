РИАМО - 4 янв. Сотрудники МЧС будут дежурить на территории 400 московских храмов в Рождество, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.



«В Рождество в Москве сотрудники МЧС возьмут на контроль более 400 храмов. Дежурить сотрудники МЧС будут на всех объектах», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что в 97 деревянных храмах привлекут дополнительные силы и средства.

Рождество Христово – один из главных христианских церковных праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа (отмечаемый православными 25 декабря по старому стилю или 7 января по новому, а остальными верующими – 25 декабря). В рождественскую ночь в храмах проходят торжественные богослужения в ознаменование этого события, в которых принимают участие миллионы людей.