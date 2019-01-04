РИАМО - 4 янв. Пожар произошел в квартире в деревне Бирево в городском округе Клин, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 14:43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Клин, деревня Бирево, дом 5, квартира 15.

«В 15:40 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», - говорится в сообщении.