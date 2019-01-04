РИАМО - 4 янв. Экстрадированный из Франции бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов заявил, что возбужденное против него уголовное дело не обсуждалось с ним по существу и он не знаком с материалами, следует из видео, размещенного на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ.

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел предъявили обвинение Кузнецову в пятницу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).

«Я не знаком с делом практически. Когда оно обсуждалось во Франции, оно не обсуждалось по существу. Поэтому я даже не знаком с доказательствами и обвинением», - сказал Кузнецов.

Кузнецову вручили постановление о его привлечении к делу в качестве обвиняемого. Также его предупредили, что будет проведен допрос, где бывший чиновник после ознакомления с делом должен будет высказать свое отношение к обвинению.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В судебных слушаниях принимал участие представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года.

Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче.

3 января в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов был экстрадирован в Россию. Он помещен в СИЗО.