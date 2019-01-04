РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В подмосковном Подольске региональный оператор ООО «МСК-НТ» продлил работу по уборке мусора, теперь отходы с территории округа будут вывозить и в ночное время, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 1 января 2019 года в рамках новой системы обращения с отходами в подмосковном регионе вывоз мусора осуществляет выбранный на конкурентной основе правительством Московской области региональный оператор, которым является ООО «МСК-НТ». Московская область поделена на семь кластеров, городской округ Подольск входит в Чеховский кластер. Период подготовки к новой системе утилизации отходов занял несколько месяцев, однако, с первых дней нового года стали поступать многочисленные жалобы на уборку мусора.

«Рабочей группой комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации 3 января было принято решение о продлении региональным оператором ООО «МСК-НТ» работы в ночное время. С директором Чеховского филиала мы определяем площадки, где в первую очередь должны работать мусоровывозящие машины», - сказал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он добавил, что 3 января удалось поправить ситуацию с вывозом мусора на отдельных территориях Подольска — в Шепчинках, Кутузове, Парковом районе. К работе привлекаются силы управляющих организаций. Планируется, что ближе к вечеру 4 января ситуация на всех территориях будет намного лучше.

В Подольске причиной некачественной работы по сбору и вывозу мусора послужило плохое оснащение контейнерами, а также то, что часть фирм, работавших ранее в округе, до нового года не исполнила в полной мере свои обязательства по вывозу мусора.