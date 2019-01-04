РИАМО - 4 янв. В аэропортах столицы «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» и в подмосковном «Жуковском» в пятницу днем задержали и отменили 50 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Шереметьево» 22 рейсов задержали. Во «Внукове» задержали пять рейсов и один отменили. В «Домодедове» 10 рейсов задержали и 11 отменили.

В подмосковном аэропорту «Жуковский», согласно онлайн-табло этой воздушной гавани, отменен только один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.