РИАМО - 4 янв. Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена будет построена в 2022 году, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«БКЛ, самая длинная линия метро в мире, будет достроена в 2022 году. Новое кольцо мосметро будет перевозить до 380 миллионов человек в год», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. На сегодняшний день пассажирам доступны станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская». Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.