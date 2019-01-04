РИАМО - 4 янв. На ВДНХ 7 января москвичи смогут отметить Рождество в «Городе зимы», в этот день с 17:30 до 22:30 на катке «Ракета» всех гостей будет ждать множество сказочных развлечений, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«В рамках праздника на катке «Ракета» каждый желающий сможет стать участником волшебного костюмированного шествия «За Рождественской звездой». У павильона проката расположится специальная зона, где гости смогут принять участие в увлекательных мастер-классах по созданию настоящих карнавальных масок», - говорится в сообщении.

Для любителей активного отдыха и энергичных конкурсов на ледовой площадке пройдет «Рождественская викторина», победители которой получат приятные призы.

Создавать атмосферу сказки и волшебства на катке будут веселые аниматоры в ярких костюмах и причудливые мобильные арт-объекты в виде огромных шаров и новогодних елочек. Не обойдется и без современных технологий — гости «Ракеты» смогут сделать красивые селфи с хештегами катка в волшебных зеркалах с секретом.

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