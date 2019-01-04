РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В подмосковном Подольске причиной некачественной работы по сбору и вывозу мусора послужило плохое оснащение контейнерами, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мы не обеспечили округ тем контейнерным парком, который планировался. Так, на части территории стоят контейнеры, мусор из которых не могут выгружать машины с задней загрузкой. Проблема связана с нашими поставщиками, которые перенесли срок поставки бункеров с 30 декабря на 8-9 января», - сказал директор филиала регионального оператора ООО «МСК-НТ» Сергей Царев.

Он отметил, что также часть фирм, работавших ранее в округе, до нового года не исполнила в полной мере свои обязательства по вывозу мусора, поэтому в Подольске столкнулись с переполнением площадок 1 января.

Он отметил, что в округе не хватает 200 новых контейнеров объемом 0,8 кубометров, которые технически могли бы опорожнять машины, имеющиеся у данного предприятия. Однако ситуация исправляется. Так, из Москвы и Тульской области была направлена соответствующая техника для усиления вывоза мусора.

В настоящее время на многих мусоросборных площадках в округе стоят старые контейнеры. Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации и комиссией по чрезвычайным ситуациям в круглосуточном режиме принимаются меры по уборке скопившегося мусора силами управляющих организаций.

Царев заверил, что к Рождеству работа будет отлажена, и весь мусор с территории городского округа будет убран.

С 1 января 2019 года в рамках новой системы обращения с отходами в регионе вывоз мусора осуществляет выбранный на конкурентной основе правительством Московской области региональный оператор, которым является ООО «МСК-НТ». Период подготовки к новой системе утилизации отходов занял несколько месяцев, в течение которых профильный комитет администрации Подольска курировал заключение договоров на вывоз ТКО с регоператором управляющих организаций, садовых товариществ и так далее.

Однако, с первых дней нового года в администрацию округа, на региональный портал «Добродел», на официальные страницы в социальных сетях стали поступать многочисленные жалобы на уборку мусора.