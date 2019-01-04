РИАМО - 4 янв. Московский метрополитен 25 декабря перевез рекордное количество пассажиров в 2018 году - 9 358 142 человека, в этот день им воспользовалось на 333 тысячи пассажиров больше, чем 25 декабря прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В этот день в 2017 году в метро также был зарегистрирован максимальный пассажиропоток.

«Рекордное количество пассажиров метро в конце декабря связано с повышенной активностью москвичей в связи с последними предпраздничными рабочими днями уходящего года. Традиционно в предновогодние дни пассажиропоток в метро увеличивается на 10-15% по сравнению со среднегодовыми значениями», - говорится в сообщении.

Также на пассажиропоток влияли и погодные условия. В конце декабря в столицу пришел снегопад, из-за которого автолюбителям пришлось отказаться от личного транспорта и ехать на метро и МЦК.

Метрополитен был готов к увеличению пассажиропотока в предновогодние дни. Все службы и подразделения подземки в самый загруженный день 2018 года работали в штатном режиме, движение поездов осуществлялось в соответствии с графиком.