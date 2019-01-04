РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В Подольске дворовые территории и пешеходные зоны убирают от снега около 550 человек и 70 единиц техники в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Четвертого января по данным на 12:00 дворовые территории и пешеходные зоны в городском округе Подольск убирают от снега 540 человек и 70 единиц техники. Вывезено 175 кубометров снега, использовано 36 кубометров реагентов»,- говорится в сообщении.

На территории округа в уборке мусоросборных площадок от мусора задействовано 30 единиц техники. От наледи и сосулек силами управляющих организаций очищаются кровли по 28 адресам.