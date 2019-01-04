РИАМО - 4 янв. Полицейские Москвы задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении грабежа и разбое, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию обратился 24-летний молодой человек, проживающий в столице. Он сообщил, что на Большой Почтовой улице неизвестные в автомобиле такси, угрожая применением силы, похитили у него мобильный телефон, наручные часы, банковские карты и денежные средства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 30-летнего ранее неоднократно судимого приезжего мужчину. Сотрудники полиции установили причастность задержанного к другому противоправному деянию», - говорится в сообщении.

Злоумышленник на Большой Почтовой улице вместе с неизвестными совершил нападение на 36-летнего москвича и, угрожая предметом похожим на нож, похитил из кармана куртки потерпевшего денежные средства.

Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж» и статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию соучастников данных противоправных деяний.