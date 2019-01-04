РИАМО - 4 янв. Городские лыжные трассы и горнолыжные склоны в Москве привели в порядок с помощью ратраков и других специальных техсредств после снегопадов, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

«С помощью ратраков и других специальных техсредств приведены в порядок городские лыжные трассы и горнолыжные склоны после прошедших снегопадов», - говорится в сообщении.

Всего этой зимой в городе обустроены 384 лыжные трассы общей протяженностью 585 километров - за качеством каждой следят даже в сильные снегопады.

За три дня января в Москве и Подмосковье выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров.

Больших осадков в пятницу днем ждать не стоит. В Москве может выпасть 1-2 миллиметра в течение дня.

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