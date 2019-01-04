РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В 2018 году более 44 тысяч городского округа Люберцы прошли бесплатную диспансеризацию и проверили свое здоровье, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году диспансеризацию прошли 44 225 жителей городского округа Люберцы – это 96% от планового значения», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в 2018 году диспансеризацию проходила 11 раз. На обследование направлялись граждане, рожденные в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

«В 2017 году 52 118 жителей Люберец воспользовались бесплатным правом прохождения диспансеризации и проверили свое здоровье. Из них 29 926 горожан были направлены на второй этап диспансеризации», – добавил Ружицкий.