РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Подольские волонтеры организовали обеды для бездомных и малоимущих в Екатерининском сквере в горокруге, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Праздники праздниками, а про бездомных и малоимущих волонтеры «Милосердие-Подольск» не забывают. Кормления в Екатерининском сквере продолжаются в обычном режиме, за что огромная благодарность нашим помощникам и единомышленникам, а также просто добрым людям из МУП «Подольский комбинат питания» и «Просто столовая». Все последние дни помимо обеда наши подопечные получали угощения: мандарины, пряники, выпечку, конфеты и печенье», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также двое мужчин в конце декабря были направлены в трудовые дома. Так, Иван встречал Новый год в рабочем доме в Дыдылдине, а Михаил - в православном приюте «Мураново».