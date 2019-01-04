РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В 2019 году в городском округе Люберцы планируют провести капитальный ремонт на 14 объектах здравоохранения, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В планах на 2019 год: строительство поликлинического отделения смешанного типа в ЖК «Самолет» на 540 посещений в смену, капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения, разработка проектно-сметной документации на 19 объектов для проведения ремонтов в 2020-2021 годах», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в округе 14 поликлинических и 3 стационарных отделения. По программе «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» на 8 объектах здравоохранения уже проведены капитальные ремонты.

«Завершили строительство нового детского поликлинического отделения на 100 посещений в смену в ЖК «Новокрасково». Прием пациентов начнется в марте 2019 года, после завершения процесса лицензирования медицинского учреждения», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что для привлечения молодых специалистов предоставили 30 квартир, из них 12 – участковым педиатрам и терапевтам.