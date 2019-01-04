РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В Подольске к уборке территории микрорайона Кузнечики от снега привлекли 80 человек и 14 единиц техники в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В микрорайоне Кузнечики Подольска в пятницу, 4 января, к уборке снега на данной территории было привлечено 10 тракторов, 2 снегоуборочных мотоблока и 2 самосвала, а также 80 сотрудников управляющих организаций», - говорится в сообщении.

Работы на данной территории осуществляют ООО «УК Август ЖКХ», ООО «Акцент», ООО «Антей+», «МУЖРП-12», МУП «ДЕЗ», ООО «УК Наш Дом», ООО «СпецКоммунПроект», ООО «УправДом», ООО «Центр ЖКУ», МБУ «Подольский комбинат благоустройства».

За три дня января в Московском регионе выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров.