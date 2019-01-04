РИАМО - 4 янв. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с начала новогодних праздников до 4 января помогли более 8,3 тысячи детей добраться на метро до праздничных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«В новогодние выходные к работе по сопровождению пассажиров привлекается более 30 инспекторов центра. Еще порядка 110 сотрудников ЦОМП дежурят на станциях закрытых участков Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий», - говорится в сообщении.

Специалисты центра также дежурят на станциях, рядом с которыми проходят массовые мероприятия, концерты и спектакли. Кроме того, инспекторы ЦОМП несли дежурство на девяти станциях, расположенных в непосредственной близости от мест народных гуляний в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Они помогли порядка 20 пассажирам, которые испытывали трудности при передвижении по метрополитену, даже в том случае, если они не подавали предварительную заявку на сопровождение.