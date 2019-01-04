РИАМО - 4 янв. В районе закрытых станций Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро Москвы работают свыше 300 компенсационных автобусов, на маршрутах курсирует транспорт особо большого класса, интервал движения – около 1 минуты, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«С 2 по 5 января маршрут КМ1 связывает станции «Щелковская» и «Курская» Арбатско-Покровской линии с остановками у метро «Первомайская», «Измайловская», «Партизанская», «Семеновская», «Электрозаводская» и «Бауманская». Здесь работают 245 автобусов. За два дня работы они перевезли более 380 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении.

С 6 по 8 января автобусы КМ2 будут курсировать между станциями «Щелковская» и «Партизанская» с остановками у метро «Первомайская» и «Измайловская».

Вместе с этим «Мосгортранс» обеспечивает проезд пассажиров во время закрытия южного участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Для горожан организовали бесплатный компенсационный маршрут КМ. Сегодня на линию выпустили более 70 низкопольных автобусов. Транспорт связывает станции «Котельники» и «Выхино» с остановками у метро «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Бесплатные автобусы будут курсировать по 8 января. Маршруты КМ работают с 05:00 утра до 02:00 ночи.

В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в среду, 9 января.