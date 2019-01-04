РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. За минувший год от жителей городского округа Люберцы на областной портал «Добродел» поступило 72 053 жалобы разного характера, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в системе зарегистрировано более 22 тысяч люберчан. С начала 2018 года от жителей городского округа поступило 72 053 обращения, для сравнения в 2017 году их было 41 961. В декабре 2018 года - 5746, из них решено 4172», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все недостатки оперативно устраняются. Просрочек в рассмотрении обращений не допускается. В полном объеме до 24 декабря 2018 года выполнили работы по 2207 обращениям граждан с отложенными сроками решений.

«Доля жалоб с нарушением срока подготовки ответа по сравнению с 2017 годом снизилась вдвое и составила 0,34%. Доля решений, подтвержденных заявителями, составила 66,2%», - добавил Ружицкий.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.