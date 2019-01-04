РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В доме №11 на улице Кирова в подмосковном Подольске планируют заменить лифты в 2019 году, на неисправность оборудования пожаловался житель, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправности лифтового оборудования в доме №11 по улице Кирова. Он отметил, что в грузовом лифте не открывается вторая створка, из-за чего невозможно загрузить крупногабаритную технику.

«Администрация Подольска рассмотрела данное обращение и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Малая створка дверей кабины грузового лифта заблокирована для безопасности проживающих. Капитальная замена лифтов по вышеуказанному адресу будет произведена в 2019 году», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.