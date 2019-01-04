РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Во Дворце спорта «Триумф» в городском округе Люберцы 8 января пройдет встреча мини-футбольного клуба «Спартак» с саратовской «Волгой», сообщается на официальной странице клуба в Instagram.

«Мини-футбол возвращается! Откладывайте в сторону тарелки с оливье и приезжайте в Люберцы! 8 января во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах мини-футбольный клуб «Спартак» проведет первый поединок 2019 года против саратовской «Волги», - отмечается в сообщении.

В рамках регулярного чемпионата Высшей лиги красно-белые, одержав пять побед и дважды сыграв вничью, занимают седьмую строчку в турнирной таблице.