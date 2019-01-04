РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В Малаховском парке городского округа Люберцы 7 января в рамках традиционного фестиваля «Рождественские встречи» пройдет гонка на квадроциклах, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«7 января в 11:00 в Малаховском парке по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом №1, пройдут ежегодные традиционные «Рождественские встречи» - гонка на квадроциклах - личные неклассифицируемые соревнования для владельцев квадроциклов типа ATV и UTV», - отмечается в сообщении.

Принять участие могут все желающие, имеющие опыт выступлений в соревнованиях, либо без опыта (любители) с личной или арендной техникой (квадроциклы с задним и полным приводом).

Программа зимнего квадро-фестиваля пройдет с 09:00 до 15:30. В 09:00 - сбор участников на трассе, с 09:00 до 09:30 – тренировочные заезды у детей, с 09:30 до 10:00 – тренировочные заезды у взрослых, с 10:00-10:30 – тренировочные заезды у детей, с 10:30 до 10:45 – тренировочные заезды у взрослых.

В 10:45 начнется предстартовый брифинг, в 11:15 – парад всех участников по трассе, в 11:30 – старт первого участника, в 14:30 – финиш, в 15:00 – награждение, в 15:30 – развлекательная зимняя программа с дискотекой.

Для зрителей во время мероприятия будут работать зимний тир, катание на санях и на собачьих упряжках хаски, лазертаг. Вход свободный.

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