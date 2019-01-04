РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. За прошедший год многофункциональные центры городского округа Люберцы оказали жителям 365 323 услуги, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в округе работает восемь отделов МФЦ, в 2018 году открыли три новых. С начала года населению оказано 365 323 услуги», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что количество окон приема в 2018 году выросло с 61 до 76, что соответствует требованиям регионального стандарта: одно окно приема на 5 тысяч жителей.

«По сравнению с 2017 годом количество предоставляемых услуг в МФЦ увеличилось на 42 позиции. В настоящее время в люберецких многофункциональных центрах оказывается 349 услуг – из них 80 федеральных, 191 региональная и 78 муниципальных», - добавил Ружицкий.