РИАМО - 4 янв. Сверхтяжелую российскую ракету-носитель, которая полетит через девять лет, назвали «Енисеем», сообщает Газета.ru.

«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса (класс «Енисей»)», - написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

Он отметил, что первый полет «Енисея» состоится через девять лет.

Рогозин подчеркнул, что разработчиками ракеты-носителя являются РКК «Энергия» имени С.П. Королева, РКЦ «Прогресс» и Центр имени М.В. Хруничева- в части создания третьей ступени.