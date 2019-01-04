РИАМО - 4 янв. Гости фестивальных площадок «Путешествия в Рождество» в центре и округах столицы 6, 7 и 8 января смогут принять участие в специальной рождественской программе, в эти дни можно будет познакомиться с традициями празднования Рождества в России, Норвегии и Англии, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«На площади Революции 6 и 7, а также 8 января пройдут уникальные мастер-классы «Рождественские театральные сказки», во время которых юные посетители узнают, легко ли быть настоящим волшебником! Чтобы делать чудеса им понадобятся самые обычные ножницы, бумага, клей и трафареты. Своими руками ребята создадут персонажей любимых сказок и «поселят» их на сказочном панно. На память можно сделать фотографию, чтобы захватить немножко волшебства домой. Мастер-классы будут проходить с 12:00 до 19:00», - отмечается в материале.

А гостей Камергерского переулка ждет встреча с медвежонком Паддингтоном и веселые занятия, на которых можно разучить английские рождественские песни. Начало программы 6, 7, 8 января в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

На площади Славы пройдет серия мастер-классов на рождественские темы. 6 января в 12:00, 14:00 и 18:00 юные гости будут создавать рождественский декор из природных материалов. В 13:00, 16:00 и 18:00 6 января и 7 января в 16:00 и 18:00 на занятии «Волшебство в Рождество» можно будет сделать елочный шарик, композиция внутри которого поможет перенестись в сказку «12 месяцев». 7 января в 13:00 здесь помогут смастерить рождественскую гирлянду из шишек. В 13:00 и 16:00 пройдут занятия по декорированию текстильной салфетки на рождественские темы.

Площадка на Митинской улице 6, 7 и 8 января тоже предлагает серию мастер-классов на тему Рождества: изготовление открытки в технике «монотипия», объединяющей живопись, рисунок и эстамп, и настенных часов-снежинок, работа над оригинальными елочными игрушками и рождественским принтом для ткани, создание проекта фотозоны для праздничной фотосессии по мотивам русских сказок и выполнение иллюстрации на тему «Рождественское утро».

Кулинарные мастер-классы на Тверской площади приглашают на уроки по приготовлению русского обрядового печенья «козули». На Руси это печенье традиционно делали в форме овец, коров, лошадей, чтобы подарить своим близким с пожеланиями богатства. А еще «козули» были героями святочных гаданий, и тогда их ласково называли «козулечка рождественская».

Также 6, 7 и 8 января на площади Революции поделятся рецептом «Рождественского напитка» - в 18:00 здесь начнут варить пряный согревающий напиток по норвежском рецепту. В парке на Красной Пресне 6 января в 17:00 также начнется кулинарный мастер-класс, посвященный приготовлению согревающих напитков по рецептам XIX века.

На Сиреневом бульваре в Троицке можно будет освоить рецепты сразу нескольких рождественских блюд. 6 января в 16:00 и 18:00 и 7 января в 14:00 и 18:00 опытные повара помогут приготовить запеченные яблоки со сливочно-творожной начинкой. 6 января в 12:00, 14:00 и 17:00 шеф-повар покажет, как испечь пирог «Рождественская елочка», а в 13:00 и 15:00 можно будет научиться готовить салат с сыром и миндалем. 7 января в 12:00, 15:00 и 17:00 ждут поклонников традиционных рецептов на урок по приготовлению торта «Птичье молоко», а в 13:00 и 16:00 подскажут, как удивить свою семью расстегаями с картофелем.

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