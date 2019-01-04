РИАМО - 4 янв. В квартире поселка Бакшеево городского округа Шатура обнаружили труп человека, тело направили в морг, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Третьего января в 16:00 в своей квартире дома на улице Князева в поселке Бакшеево городского округа Шатуры обнаружен труп человека. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проверку проводит следственный отдел по городу Шатура ГСУ СК России по Московской области.